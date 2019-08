Perugia-Brescia di Coppa si gioca al Curi domenica 18 alle ore 18

Alla fine è arrivata l'inversione di campo. Perugia-Brescia di Coppa Italia si gioca al "Renato Curi" domenica 18 alle ore 18. La gara valevole per il terzo turno, era in programma in casa delle "Rondinelle", ma lo stadio Rigamonti è in fase di ristrutturazione per la prossima stagione di serie A e quindi indisponibile. E' stato difficile reperire altri stadi in Lombardia, così è arrivata la decisione dell'inversione di campo. Così, dopo l'esordio in Coppa Italia con la Triestina (battuta 1-0), il Perugia di Oddo ha la possibilità di giocare davanti ai suoi tifosi anche un match dal sapore di serie A con il Brescia neopromosso.