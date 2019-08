Colaci, Russo e Lanza e l'Italia volano a Tokyo. Olimpiadi conquistate

L'Italia del volley maschile ha battuto a Bari la Serbia e ha staccato il pass per le Olimpiadi di Tokyo del 2020. Era il match verità per gli uomini di Gianlorenzo "Chicco" Blengini, che si sono presentati al via da secondi nel girone di qualificazione dopo due gare, dietro proprio al team serbo di Atanasijevic e Podrascanin. Alla fine Colaci, Lanza e Russo (i tre della Sir Perugia) e compagni non hanno deluso le attese e hanno battuto la formazione di Grbic. I ragazzi, dunque, raggiungono le donne già qualificate per Tokyo. Pallavolo italiana al completo alle Olimpiadi. (Foto Federvolley.it)