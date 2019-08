Dovizioso trionfa in Austria. Beffato Marquez nel finale. Petrucci al nono posto

Andrea Dovizioso ha vinto il Gran premio d'Austria di MotoGp. Strepitoso il pilota della Ducati che ha superato Marquez con un sorpasso da maestro all'ultima curva dopo una battaglia senza esclusioni di colpi che è durata per tutta la gara. La Ducati, dunque, trionfa ancora in Austria che è il suo circuito preferito. Terzo posto per Quartararo, Rossi quarto e Petrucci nono.