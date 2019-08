Perugia in Coppa Italia con la Triestina al Curi. Primo esame vero

Appuntamento al Curi l'11 agosto alle 20.30 per la prima gara che vale. Il Perugia entra in scena in Coppa Italia al secondo turno e affronta la Triestina (formazione di serie C). E' il primo vero esame per la squadra di Oddo. Il tecnico è chiaro: "Dobbiamo subito creare entusiasmo". Chi vince questo incontro, troverà il Brescia al terzo turno, da affrontare ancora in gara secca. Dunque, stasera, in caso di parità alla fine dei novanta minuti si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori. Oddo non ha convocato Bianco e Moscati, che sono in partenza. Il Perugia si presenterà in campo con il 4-3-2-1. Iemmello sarà l'unica punta.