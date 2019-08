Esordienti e Allievi in sella per ricordare Donati sulle strade di Bevagna

Allievi ed Esordienti in sella l'11 agosto a Torre del Colle di Bevagna, per ricordare Pierpaolo Donati (secondo memorial di ciclismo giovanile) che è stato tra l’altro corridore della Rezzesi guidata da Renato Amantini ed è stata fortemente voluta dalla famiglia di Pierpaolo e da tutto il Team Fortebraccio che organizza la giornata, in collaborazione con la Pro Loco. "Il compianto ex atleta che è scomparso ormai da quattro anni e nella sua vita ha profondamente amato il ciclismo. Sarà una giornata in ricordo di Pierpaolo – ha spiegato lo zio Orlando Tardini – e siamo convinti allo stesso tempo che sarà anche una bella festa di sport”. Si comincia alle 9.45 con gli Esordienti, maschi e femmine. Primo via per gli atleti del primo anno che si cimenteranno su un percorso di 35 chilometri. Alle 11:30 verrà dato il via ai corridori del secondo anno che si affronteranno invece sulla distanza di 45 chilometri. Nel pomeriggio sarà la volta degli allievi (maschi e femmine). Partenza alle 15:30 e gara che si snoda sulla sulla distanza di 83 chilometri.