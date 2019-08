Ternana, tris di acquisti. Partipilo, Caturano e Yaisien alla corte di mister Gallo

La Ternana fa tris sul mercato. Per il prossimo campionato di calcio di serie C, alla corte del tecnico Fabio Gallo sono arrivati Partipilo, Caturano e Yaisien. Partipilo (1994, esordio in B col Bari a 18 anni, poi un gol all’attivo nelle esperienze semestrali con Carrarese, Cosenza e Savoia, infine da gennaio 2016 fragorosa esplosione con 22 reti tra Bisceglie e V. Francavilla) è talentuoso sul piano tecnico e poliedrico a livello tattico (attaccante esterno che si accentra da destra sul mancino, seconda punta e trequartista) arriva a titolo definitivo (triennale con opzione sul quarto anno, tutto ok col procuratore Tateo). Caturano (attaccante classe 1990, nelle ultime 3 stagioni 31 gol realizzati tra Lecce e V. Entella). Accordo raggiunto col manager De Rosa e col diesse ligure Superbi, ratifica entro mercoledì. In arrivo pure Yaisien (2000, rifinitore egiziano con 7 presenze e un gol con la Under 19 del P.s.g. in Uefa Youth League).