Giovanissimi, c'è il pieno sulle strade di Bastia a San Lorenzo

In 150 al via sabato 10 agosto a Bastia per il 12 trofeo Comitato Festeggiamenti di San Lorenzo di ciclismo riservato ai Giovanissimi. Ci saranno anche due squadre straniere, una dall'Inghilterra e una dalla Spagna insieme alle umbre e ad altre formazioni italiane. La manifestazione è intitolata alla memoria di Luigi Amico, Giorgio Tarpanelli e Tommaso Sulpizi. Il programma prevede il ritrovo alle 15 in via Atene e l’inizio delle gare alle 16 sulla distanza di circa 1 chilometro tra via Atene, via San Lorenzo e via Praga da ripetere più volte a seconda dell’età del baby partecipante compresi anche i promozionali non tesserati. Il Velo Club Racing Assisi Bastia, che organizza la giornata, è pronto a fare gli onori di casa anche come società partecipante insieme alle altre della regione Umbria (UC Petrignano, Ruota Libera Terni, Asd Narnia 2014, Gubbio Ciclismo Mocaiana, Nestor Marsciano, UC Foligno Start, Cicloturistica Massa Martana e UC Città di Castello) e a quelle fuori regione Mtb Porto Sant’Elpidio, Potentia Rinascita, GC La Montagnola, Pedale Chiaravallese, Team Studio Moda, GS Rapagnanese, Associazione Ciclistica Recanati (Marche), Albergo del Tongo, GS Arezzo Bike (Toscana), Ciclo Club Dario Bianchi (Lazio), Amici della Bici Junior (Abruzzo), US CSI Rubano (Veneto) e Ceramiche Pagnoncelli (Lombardia).