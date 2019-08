Ritirate oltre 2000 patenti dall'inizio dell'anno

Nel primo semestre dell'anno gli agenti della polizia stradale di Umbria e Lazio hanno accertato 78.368 violazioni al codice della strada, ritirando 2111 patenti di guida e 5079 carte di circolazione, mentre 92.226 sono i punti complessivamente decurtati. L'andamento del fenomeno infortunistico ha fatto rilevare un trend in diminuzione, rispetto al I semestre 2018, gli incidenti rilevati sono 3048, quelli con feriti 1513, 32 gli incidenti con esito mortale con altrettante persone decedute. Senza sosta i controlli in fatto di guida in stato di ebrezza alcolica o sotto l'effetto delle sostanze stupefacenti. Su un totale di 5311 persone sottoposte a controllo, 547 sono risultate positive all'alcoltest, mentre sono 108 quelle risultate positive a una o piu' sostanze stupefacenti. Oltre ai servizi programmati mensilmente a livello regionale, sono stati effettuati dispositivi specifici denominati "operazioni ad alto impatto". Le operazioni hanno riguardato soprattutto le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta, l'assicurazione obbligatoria, l'autotrasporto nazionale ed internazionale, il trasporto di animali vivi, il trasporto di sostanze alimentari, l'uso corretto degli apparati cellulari alla guida e lo stato di efficienza degli pneumatici. Particolare attenzione è stata data al controllo dei pullman in partenza per le gite scolastiche, 1340 i controlli, emerse 95 violazioni al codice della strada. Sul fronte dell'attività investigativa connessa agli illeciti legati al furto e al riciclaggio dei veicoli, sono state 73 le persone arrestate, mentre 677 quelle persone denunciate in stato di libertà. Sono stati effettuati, inoltre, 118 controlli amministrativi nei confronti delle attività commerciali legate alla circolazione attraverso controlli specifici alle agenzie di pratiche auto, alle officine meccaniche e di meccatronica, nonché ai rivenditori degli pneumatici. Come ogni anno proseguono le attivita' di prevenzione finalizzate all'educazione stradale nelle scuole e nel mondo del lavoro. In particolare nei primi sei mesi del 2019, sono stati formati 1644 ragazzi, delle scuole di primo e secondo grado, nell'ambito della campagna nazionale di educazione stradale "ICARO". Mentre 988 sono stati i bambini delle scuole primarie sensibilizzati all'uso corretto della bicicletta e sull'importanza del rispetto delle regole, nell'ambito del progetto "Bici Scuola" collegato al passaggio del Giro d'Italia che ha toccato il Lazio. E nell'ambito della prevenzione gli agenti hanno effettuato cicli di formazione nel mondo del lavoro dedicato agli adulti e ai conducenti professionali, coinvolgendo oltre 18.000 persone.