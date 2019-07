Al via le riprese del film su Maria Montessori

Al via in questi giorni a Perugia le riprese del documentario Rai che ripercorrerà l'esperienza di Maria Montessori in Umbria e, più in particolare, nel capoluogo umbro, dal 1950 a oggi, attraverso le voci dei protagonisti. Il documentario, infatti, si avvarrà di testimonianze dirette a partire dalle allieve di Maria Montessori per arrivare alle generazioni di insegnanti ed ex allievi dei giorni nostri. I luoghi interessati dalle riprese saranno l'Università per stranieri di Perugia e la Scuola Santa Croce. Il documentario aprirà le celebrazioni per i 70 anni, il 14 settembre prossimo, alla sala dei Notari a Perugia. “Il documentario – spiega Eva Rossi, responsabile del Comitato organizzativo per le celebrazioni – vuole rappresentare in maniera chiara le motivazioni per cui Maria Montessori scelse la nostra città: Perugia terra di pensatori di pace come san Francesco, Sandro Penna e Aldo Capitini, e sede della cosmopolita Università italiana per stranieri”.