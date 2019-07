Fratta, nuovo corso. La società: "Si punta sul settore giovanile"

Il Fratta riparte con diverse novità. Dopo due anni, si cambia in panchina. Al posto di Tiziano Micheli, in C Silver di basket arriva Silvio Bartolini, che allenerà anche l’Under 18 Elite. Mentre l’Under 18 regionale e la squadra di Promozione saranno guidate da Claudia Orticagli. Della formazione dello scorso anno sono rimasti Beccafichi, Crispoltoni, Nardi, Gregori, Pascolini, Gionangeli e Venturelli. Ora si attendono i rinforzi e Bartolini ha già visionato alcuni prospetti. Novità anche in società: sono entati nuovi dirigenti, Emanuele Babucci, Roberto Crispoltoni, Giuliano Corbucci e Francesco Gregori. Fra gli allenatori il nome nuovo è Francesco Olivieri (Under 16 interregionale eccellenza e Under 15). Graziano Carubini sarà il secondo di Bartolini, Michele Crispoltoni allenatore di supporto nelle squadre giovanili. Tiziano Micheli resta e allena l’Under 13 e 14. Al minibasket, Federico Banello, Michele Crispoltoni e Silvia Lisetti, che sarà anche addetta all’amministrazione. “Si è deciso di puntare molto sul settore giovanile, cercando di dare un nuovo impulso e di proiettare i giovani verso la prima squadra”, fa sapere la società, “questo nuovo corso è anche testimoniato dall’ingaggio di Francesco Olivieri, un allenatore di indubbia qualità che ha ben fatto ad Orvieto”. DIRIGENTI Lucio Rondini (presidente), Romano Moretti, Lorenzo Simonucci, Giovanni Bico, Sergio Rovere (responsabile del settore giovanile), Giuseppe Gagliardini, Patrizio Sonaglia, Marco Vitini, Carlo Tramontana (medico), Luca Pistoletti, Silvia Nanni.