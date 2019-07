Stelle europee a Todi per la Coppa Valerio U18. Con l'Italia c'è Passaro

Comincia il 31 luglio sui campi del Tennis Club Todi 1971 la storica Coppa Valerio/Galea, la fase finale della più importante competizione tennistica europea under 18 a squadre. Classificabile come una “Davis Cup giovani”, la Coppa Valerio incorona la migliore squadra under 18 europea e si disputa, ad anni alterni, in Francia e in Italia, nello specifico a Todi. Sei le squadre, fra le quali la nazionale italiana, che si contenderanno un posto nella finale in Francia: Italia, Croazia, Polonia, Germania, Grecia e Ungheria. Gli schieramenti vedono per la nazionale azzurra il perugino Francesco Passaro, il sanremese Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Giulio Zeppieri e Filippo Moroni capitanati da Mose Navarra. Per la Croazia, Admir Kalender, Roko Horvat, Borna Devald ed il capitano Nikola Zgaljic; per la Polonia Lorens Nikolay, Szymon Kielan, Piotr Pawlak ed il capitano Michael Kolarnyk; per la Germania Milan Welte, Nino Ehrenschneider, Christopher Frantzen ed il capitano Michael Kohlmann; per la Grecia Dimosthenis Taramonlis, Alexandros Roumpis, Christos Nikoloulis ed il capitano Stavros Roumpis; per l’Ungheria Peter Makk, Peter Fajta, Zsombor Velcz ed il capitano Miklos Palagyi.