Passaro da applausi. E' in finale a Gubbio all'Itf World Tour

Il perugino Francesco Passaro, classe 2001, ha centrato la sua prima finale in un torneo di tennis senior. Applausi per il portacolori dello Junior Perugia che giocherà per il titolo dell'Itf World Tour di Gubbio dotato di 15.000 dollari di montepremi. In semifinale Passaro ha superato l'argentino 19enne Facundo Diaz Acosta per 7-5, 6-2 e affronterà un altro argentino, Gonzalo Villanueva che ha superato Adelchi Virgili in tre set: 7-6, 2-6, 6-1. Nei quarti di finale Passaro aveva fermato la testa di serie numero 2 del torneo Giovanni Fonio, dopo tre set davvero combattuti: 6-3, 4-6, 7-5. Prima il 18enne che ha già nel suo palmares la partecipazione ai 4 Slam Junior, aveva battuto Bresciani e Galoppini. Per l'allievo del maestro Roberto Tarpani, già numero 55 Itf Junior, ci sono da festeggiare i primi punti Atp che verranno conteggiati ad agosto. Domenica sera alle 21 si gioca la finalissima. Ingresso gratuito al Ct Gubbio.