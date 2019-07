Sir, esordio a Latina. Si parte il 20 ottobre. Prima in casa con il Verona

Le 13 squadre di Superlega di volley maschile adesso conoscono il loro cammino. A Salsomaggiore è stato stilato il calendario nella nuova stagione. La Sir Safety Conad comincia la sua corsa il via il 20 ottobre a Latina. Per la seconda giornata i Block Devils giocheranno in casa il 27 ottobre con il Verona e poi trasferta a Monza il 3 novembre. La Sir riposa alla decima giornata il primo dicembre, poi i tour de force. Nelle ultime tre giornate, il clou stagionale con i campioni in carica della Cucine Lube Civitanova, con la Leo Shoes Modena e con l’Itas Trentino. Tra le date da cerchiare in rosso, al PalaBarton il 15 dicembre con la Sir che ospita Modena, il 15 marzo quando arriva Civitanova ed il 29 marzo con la supersfida con Trento. Cambia invece la programmazione della Del Monte Supercoppa Italiana che, a differenza degli anni scorsi, non sarà l’happening al campionato, ma si disputerà giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre a Civitanova Marche con le due semifinali che saranno Civitanova-Modena e con i Block Devils opposti invece a Trento. Block Devils che dovranno poi cercare di difendere la Del Monte Coppa Italia con formula che prevede l’accesso ai quarti di finale (in programma il 22-23 gennaio) per le prime otto del girone di andata, con la Final Four nel weekend del 22 e 23 febbraio. I campioni d'Italia della Lube inizieranno in casa con Piacenza. IL CALENDARIO DELLA SIR 1) Latina-Sir, 2) Sir-Verona, 3) Monza-Sir, 4) Sir-Milano. 5) Padova-Sir, 6) Sir-Vibo Valentia, 7) Piacenza-Sir, 8) Sir-Ravenna, 9) Sir-Sora, 10) La Sir riposa, 11) Civitanova-Sir, 12) Sir-Modena, 13) Trentino-Sir.