Definiti i tre gironi. Non ci sarà il derby fra Ternana e Gubbio

Adesso è ufficiale. La Ternana e il Gubbio conoscono le avversarie del prossimo campionato di serie C. Niente derby il prossimo anno. Infatti la Ternana è stata inserita nel girone C che al momento è composto da 19 formazioni, in attesa dell'esito del ricorso al Coni di Cerignola e Bisceglie. Comunque potrebbe rimanere zoppo. Per il Gubbio, invece, c'è la sistemazione nel girone B a venti.

GIRONE A Albinoleffe, Alessandria, Arezzo, Carrarese, Como, Giana Erminio, Gozzano, Juventus U23, Lecco, Monza, Novara, Olbia, Pergolettese, Pianese, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Robur Siena. GIRONE B Arzignano Valchiampo, Carpi, Cesena, A.J. Fano, Feralpisalò, Fermana, Gubbio, Imolese, Modena, Padova, Piacenza, Ravenna, Reggio Audace, Rimini, Sambenedettese, Sudtirol, Triestina, L.R. Vicenza, Virtusvecomp Verona, Vis Pesaro. GIRONE C Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Monopoli, Paganese, Picerno, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Teramo, Ternana, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese Castrense.