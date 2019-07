La Ternana al lavoro nel ritiro di Cascia. In 25 agli ordini di Gallo

La Ternana è a Cascia per il ritiro. C'è da preparare il prossimo campionato di serie C. Alla guida della squadra rossoverde c'è il confermato mister Gallo che ha convocato 25 giocatori. Ma è atteso l'arrivo di altri giocatori per completare la rosa. Mercoledì 17 ci sarà la prima amichevole con la formazione del Cascia che milita in Prima categoria. Il 17 le Fere giocheranno un test di lusso a Trigoria con la Roma.