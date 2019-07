Quarantenne trovata morta al Pincetto

Una donna di circa 40 anni è stata trovata morta al Pincetto nel pomeriggio di sabato. A scoprire il corpo sono stati due turisti che hanno fatto subito scattare l'allarme al 113. Sul posto anche la polizia scientifica. La ragazza non aveva con sè documenti per cui sono in corso indagini per l'identificazione. Gli investigatori sospettano una overdose.