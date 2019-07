Incidente sulla E45, in ospedale donna incinta

Traffico in tilt sulla E45 per un maxi tamponamento che ha coinvolto quattro auto. In ospedale per accertamenti è finita una donna incinta. L'incidente si è registrato nella mattinata di sabato in direzione nord, tra Collestrada e l'uscita per Ancona, in corrispondenza dei lavori stradali con restringimento della carreggiata. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e l'ambulanza del 118, anche una pattuglia della polizia stradale che ha effettuato i rilievi di legge.