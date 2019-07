C'è la Bike Night. Il 13 parte da Assisi e arriva a Norcia

Le notti d’estate sono fatte per pedalare: torna il tour delle Bike Night, le pedalate notturne di Witoor che ogni anno portano sulle più belle ciclabili d’Italia migliaia di ciclisti. L’unico evento a due ruote che mescola pubblici diversi, per chi vuole pedalare a qualsiasi ora del giorno, non ha paura del buio, vuole scoprire un modo nuovo di viaggiare. La sesta edizione del tour delle Bike Night ha già raggiunto 2000 presenze, dopo le tappe di Ferrara e Milano, e ora arriva per la prima volta in Umbria con la Bike Night Assisi-Norcia, sabato 13 luglio a mezzanotte. Il tour proseguirà poi a Udine, Bolzano e Verona: sei appuntamenti da 100 chilometri, con partenza a mezzanotte e arrivo all’alba, per un’esperienza in bici unica e innovativa che nel 2018 ha coinvolto tremila partecipanti da tutta Italia. Parte così il secondo week-end di Assisi Bike Festival. Domenica 14 luglio, ultimo appuntamento di Assisi Bike Festival, si terrà l’Evo Trail Assisi Gravel, un evento con lo scopo di sottolineare l’importante ruolo dell’Umbria nella produzione di olio, andando a toccare proprio Assisi ed i principali luoghi di produzione. Pedalando si percorreranno città e borghi da Assisi, Spello, Foligno, Montefalco, Bevagna e Cannara, luoghi pulsanti della Regione Umbria, cornici di paesaggi spettacolari. La partenza e l’arrivo avranno luogo presso il Teatro Lyrick a S. Maria degli Angeli (Assisi) con partenza alle ore 9. I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi: -uno lungo di 91 km con 1500 m di dislivello e due ristori presso il Subasio e presso il borgo di Bevagna. -uno corto di 51 km con 500 m di dislivello e un ristoro presso il borgo di Bevagna.