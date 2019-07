Capanne, c'è la notturna. Si assegna il titolo dell'Umbria dei 5.000

Mercoledi 10 luglio si svolgerà a Capanne di Perugia, l'ormai classica "kermesse in notturna" di 5 chilometri misurati ed omologati. A tal proposito, la Fidal Umbria ha designato la gara di podismo a Capanne come prova unica prova per il Campionato umbro dei 5 chilometri su strada. Gli organizzatori, capeggiati da Sauro Mencaroni, sperano de superare il record di arrivati che è di 305. Le iscrizioni resteranno aperte fino a mezzora prima del via che sarà dato alle 20.50. C'è grande attesa per Costanza Martinetti, fresca campionessa regionale sulla distanza in pista, che cercherà il record femminile ora nelle mani di Giulia Francario dal 2013 con 17'14". La kermesse, sarà preceduta, come sempre da gare del settore giovanile della Fidal.