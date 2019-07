Universiadi, Lucarini d'oro. La squadra azzurra ha battuto la Francia

Dopo aver conquistato la medaglia d'argento nella gara individuale, la ternana Lucia Lucarini è salita sul gradino più alto del podio con la squadra azzurra di sciabola, alle Universiadi 2019 di Napoli. La portacolori delle Fiamme Rosse, insieme a Michela Battiston (bronzo lo scorso sabato) e alla napoletana Rebecca Gargano, in finale hanno battuto la Francia 45-41. Nei quarti di finale hanno sconfitto la Gran Bretagna 45-34, poi in semifinale hanno vinto il match contro la Russia per 45-33. Una medaglia d'oro storica alle Universiadi per l'Italia della sciabola femminile che aveva quale miglior piazzamento l'argento di Kazan 2013.

(Foto dal sito della Federscherma)