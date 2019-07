Regione, Giorgia Meloni spinge per Marco Squarta

Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, propone agli alleati il nome di Marco Squarta come candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali per l'Umbria. "Conosco Squarta da venti anni - dice Meloni - è una persone seria e competente, con un bagaglio di esperienza importante in politica a dispetto dell'età. Propongo il suo nome agli alleati di centrodestra. La scelta concertata del candidato alla presidenza della Regione sarà un momento importante per trovare unità e compattezza nella coalizione che andrà a governare l'Umbria".