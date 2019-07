Perugia e Roma al Curi. Amichevole il 31 luglio. Su il sipario alle 20.30

Torna la serie A al Renato Curi. Mercoledì 31 luglio il Perugia affronterà in amichevole la Roma di Fonseca e per l'occasione ci sarà anche la presentazione dei biancorossi di Massimo Oddo ai tifosi. Il via dell'incontro alle 20.30. La stagione del Perugia comincerà col raduno a Pian di Massiano del 14 e poi i grifoni si trasferiranno a Pietralunga per il ritiro dal 17 che sarà presentato mercoledì 11 alle 12 in comune a Perugia.