Tragico incidente nella notte. Un ragazzo di venti anni è morto, altri due (tra cui quello che era alla guida dell'auto) sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Gubbio. E' successo nella notte tra sabato e domenica lungo la statale 318 di Valfabbrica, nei pressi di Branca (Gubbio). Per cause ancora in corso di accertamento, l'auto in cui si trovavano i tre giovani è finita contro un palo segnaletico. Il ragazzo di venti anni, residente a Todi, è deceduto. I feriti, entrambi 24 anni, hanno riportato traumi importanti e sono ora ricoverati in stretta osservazione. Si tratta di due ragazzi stranieri ma residenti in Umbria da tempo. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi di legge per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. L'auto è stata posta sotto sequestro. Lo schianto si è registrato intorno alle 4.30, i militari dell'Arma non escludono un colpo di sonno.