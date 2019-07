Faloci ai mondiali. Il disco vola a 65.30. Terzo italiano di sempre

Grande exploit di Giovanni Faloci che vola ai mondiali con il suo disco che ha scagliato a 65.30 a Latina. Il lanciatore di Trestina (Città di Castello), portacolori delle Fiamme Gialle arriva allo standard per i Mondiali con la migliore misura azzurra degli ultimi 30 anni: è il terzo italiano di sempre. "Un lancio così, in Italia, mancava dal giorno del record nazionale di Marco Martino (67,62): era il 28 maggio 1989 e sono passati trent'anni. Giovanni Faloci diventa il terzo azzurro di sempre nel disco con il 65,30 a Latina" scrivono dalla Fidal. Il 33enne umbro delle Fiamme Gialle firma lo standard d'iscrizione per i Mondiali di Doha e un progresso personale di 53 centimetri dopo sei anni. Davanti a lui, nelle liste all time, restano soltanto il recordman Martino e Marco Bucci (66,96). Nella stessa gara si migliora anche Nazzareno Di Marco (Fiamme Oro) con 64,93 a sette centimetri dalla rassegna iridata, diventando il sesto italiano di ogni epoca con una scalata di oltre un metro rispetto al precedente limite di 63,62 dello scorso anno. “Ancora non ci credo", commenta Faloci, "sono molto contento di aver abbattuto questo muro dei 65 metri. Più volte avevo lanciato a 64 ma non veniva giù. Stavolta ce l’ho fatta. Qualche giorno fa avrei detto che me l’aspettavo, ero più convinto. Poi nelle ultime gare non ho trovato il giusto guizzo e mi ero un po’ demoralizzato. A Latina abbiamo ritrovato tutto insieme. Più o meno eravamo sui 32 gradi, era una giornata vivibile, con qualche folata di vento. E oltre al 65,30 è uscito anche un bel 63,55. Adesso testa bassa e lavorare! Il mio ringraziamento va al settore tecnico dei lanci, in primis Nicola Vizzoni, e al mio allenatore Lorenzo Campanelli, che mi segue tutti i giorni, da anni, e certamente al mio club”.