Tutto pronto a Gubbio per l'Itf World Tour da 15.000 dollari

E' cominciata Gubbio la grande abbuffata di tennis, sui campi del circolo del presidente Roberto Nuti, con le gare le gare del torneo Road to Itf World Tour, che comincerà il 15 luglio (quarta edizione). Si gioca come sempre per ricordare il maestro Francesco Ledda. Il torneo di Seconda categoria, mette in palio una wild card per il tabellone principale del torneo Itf da 15.000 dollari e una per le qualificazioni, riservate al vincitore e al finalista. Wild card anche all’umbro Alessio De Bernardis. Il tabellone principale dell’Itf World Tour sarà da 32. Dalle qualificazioni arriveranno otto giocatori. Al primo posto dell’entry list c’è il numero 489 Atp Kirill Kivattsev, 22 anni russo. Tantissimi gli italiani in lizza. Fra questi anche il perugino Stefano Baldoni (650 Atp). L’attesa è per i giovani, come il perugino Francesco Passaro. C’è anche, Matteo Arnaldi, un’altra promessa italiana.