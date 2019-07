Perugia, Challenger Atp coi big Delbonis e Lorenzi e i giovani Musetti e Zeppieri

Comincia l'8 luglio e per la quinta edizione il torneo internazionale di tennis Città di Perugia, presenta una bella parata di big e di giovani promesse. Sui campi del Tennis Club Perugia arriveranno tante racchette di esperienza come l'argentino Federico Delbonis, numero 75 del mondo (testa di serie numero 1), Damir Dzumhur e Paolo Lorenzi. Ma attenzione anche ai giovani come Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri che hanno ottenuto la wild card per la kermesse organizzata dalla Mef Tennis Events. Il sorteggio dei tabelloni ci sarà domenica 7 luglio alle 10. "La settimana qui a Perugia", sottolinea Marcello Marchesini, presidente della Mef Tennis Events, "sarà ricca di appuntamenti ed eventi collaterali, come ad esempio il players party giovedì 11, la cena ufficiale del torneo a cura del Ristorante Il Vizio domenica 7 presso l’Hotel Brufani e, nella mattinata della stessa giornata, il raduno della Coppe Belardinelli e della Coppa delle Province: 30 tennisti umbri under 12 potranno allenarsi con i professionisti prima della partenza per i Centri Estivi Fit”. Orgoglioso della caratura della manifestazione il direttore del torneo Francesco Cancellotti, che da giocatore ha raggiunto la posizione numero 21 della classifica mondiale: “Questa quinta edizione si prospetta come la più entusiasmante dal punto di vista tecnico, con giocatori top 100 pronti a contendersi il titolo con giovani talenti e potenziali outsider”. (Foto Mef Tennis Events)