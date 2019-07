Ternana, è in arrivo Eklu. Il play maker ghanese è della Spal e ha 21 anni

La Ternana è in procinto di ottenere dalla Spal (malgrado la concorrenza dell’Ascoli) il prestito del centrocampista ghanese Mawuli Shaka Eklu (21 anni compiuti a maggio, capace di giostrare come mezzala e come play-maker “basso" davanti alla difesa). Dopo la prima esperienza nel calcio italiano (2015-16, Serino, Promozione campana) approda alla Spal, dove vive un’ottima annata nella Primavera di Rossi (21 presenze e 6 gol in campionato, 3 gare e una rete nel Torneo di Viareggio). L’anno seguente disputa 30 partite (21 come titolare) e realizza 2 gol (contro Renate e Mestre) nel Fano di Brevi. Nella scorsa stagione pur trovando minore spazio nel Catanzaro di Auteri (18 presenze, 16 come subentrato) mette a segno altre 2 reti (contro Potenza e Paganese) e viene impiegato come titolare nella gara di ritorno dei play off contro la Feralpi Salò.