Perugia, Rodin in difesa. Il centrale ha 23 anni. Contratto di quattro anni

Matej Rodin (1996) è da considerarsi un nuovo giocatore del Perugia, club con il quale dovrebbe firmare un contratto di durata di quattro anni. E’ lui il centrale straniero che la dirigenza biancorossa ha individuato e scelto per rimpolpare e rinforzare il reparto dei difensori. Nato a Spalato ma di nazionalità bosniaca, è alto un metro e 93, proviene dallo Zeljeznicar Sarajevo che lo scorso anno ha chiuso la Premijer Liga, la massima serie di Bosnia, al quarto posto anche grazie alle tre reti realizzate proprio da Rodin. Bravo nel gioco aereo ed a suo agio in una difesa a 4, con ogni probabilità si unirà al Grifo a partire dal raduno, per poi svolgere insieme ai compagni il ritiro a Pietralunga dal 17 al 30 luglio.

Carlo Forciniti