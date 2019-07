Spese pazze in Regione, sette dell'ex Pdl a processo

Nel novembre 2021 si aprirà il processo a sette componenti del gruppo consiliare dell'ex Pdl a Palazzo Cesaroni. I fatti contestati si riferiscono al periodo 2011-2012. Agli ex consiglieri regionali del Pdl si contestano cifre che vanno da 7.700 a 16 mila euro. Si tratta dell'allora capogruppo Raffaele Nevi (oggi deputato di Forza Italia), Alfredo De Sio, Rocco Valentino, Massimo Monni, Maria Rosi, Massimo Mantovani, Andrea Lignani Marchesani (ora consigliere provinciale e comunale di Fratelli d'Italia). Il rinvio a giudizio è stato deciso dal gup Piercarlo Frabotta. L'accusa è di peculato. Nel caso di Nevi, in quanto capogruppo e quindi "responsabile della procedura di rendicontazione", si contesta anche il concorso con ciascuno degli ex colleghi.