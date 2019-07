Bartoccini Fortinfissi a ritmo di samba con Bidias: "Impossibile rifiutare Perugia"

Per la Bartoccini Fortinfissi Perugia arriva un’altra brasiliana, la trentaduenne schiacciatrice Regiane Fernanda Aparecida Bidias, al suo esordio nel campionato italiano. Con un palmares che si presenta da solo: 10 titoli del campionato italiano sotto la guida di coach Bernardinho (altra vecchia conoscenza di Perugia), 4 coppe sud americane, ed un titolo nel campionato polacco conquistato proprio la scorsa stagione con il Lodz dove si è distinta come MVP di lega. Amica di Walewska e Fofão insieme a Rosamaria ripropone suggestioni piacevoli per gli appassionati perugini. Regiane ha trascorso dal 2004 al 2017 in Brasile al “Rio de Janeiro Vôlei Clube” per poi passare le stagioni 2017/2018 e 2018/2019 nel ŁKS Commercecon Łódź in Polonia. Per la ragazza di Piracicaba anche presenze e titoli in maglia verde-oro: 2 Coppe Sudamericane Under 20 (nel 2004 venne indicata pure come Mvp e miglior schiacciatrice), 1 Coppa del Mondo Under 20, 2 argenti ed 1 oro ai Giochi Pan-Americani (nel 2009 miglior schiacciatrice), 1 World Grand Prix, ed 1 oro ed 1 argento alle Universiadi. Alta un metro e novanta, riesce a schiacciare a 304 centimetri ed a raggiungere i 286 in fase di muro.

“Ho sempre avuto il sogno di giocare nel campionato italiano - dice - E' una lega di alta qualità che si gioca con grandi ritmi, ho sempre seguìto le sue evoluzioni e quando mi si è presentata l’opportunità di Perugia non me la sono lasciata sfuggire. Devo ammettere che non vedo l’ora di conoscere la cultura italiana ed il programma della squadra per la stagione. A Perugia in passato hanno giocato anche due mie amiche come Fofão e Walewska con cui ho avuto anche la fortuna di giocare, e poi è stata la prima squadra italiana dove Bernardinho, mio coach per 13 anni, ha allenato”.