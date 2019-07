Black out a Madonna Alta, ascensori bloccati e disagi

Il popoloso quartiere di Madonna Alta è rimasto senza luce nella serata di martedì per circa mezz'ora. Numerose le richieste di intervento ai vigili del fuoco per persone rimaste bloccate negli ascensori condominiali. Necessario anche l'intervento di polizia, carabinieri e municipale. In corso di accertamento le cause del black out, tra le ipotesi quella di una richiesta di energia superiore alla media. Immediato l'intervento di Terna che nel giro di poco ha risolto la situazione.