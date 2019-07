Romizi- bis, primo Consiglio: Arcudi presidente

Primo consiglio comunale a Palazzo dei Priori. Nel pomeriggio di lunedì, alla prima votazione Nilo Arcudi, Perugia Civica, è stato eletto alla presidenza con 22 voti (9 schede bianche, 2 nulle). "Ringrazio tutti per la fiducia ricevuta che mi emoziona e mi onora - ha detto Arcudi - Sono emozionato anche per la presenza di tantissimi cittadini, segno evidente che ritengono questa aula un vero luogo di democrazia. E'per loro, per le loro necessità e i loro bisogni che dobbiamo lavorare incessantemente". Alla vicepresidenza del consiglio comunale sono state elette Roberta Ricci (Lega) con 22 preferenze e Lucia Maddoli (civici) con 9. Non ce l'ha fatta Francesca Tizi (5 Stelle) che ha ottenuto due voti. Il sindaco Andrea Romizi ha voluto ringraziare gli assessori uscenti e salutare i nuovi che lo accompagneranno nei prossimi 5 anni. "I risultati del voto ci riempiono di orgoglio - ha evidenziato Romizi - ma nessuno di noi deve essere superbo, ogni giorno dovremmo cercare di dare il massimo per i nostri cittadini".