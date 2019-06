Leclerc, pole in Austria. Vettel è decimo. Hamilton secondo

Charles Leclerc partirà dalla pole position nel Gran Premio di Formula 1 in Austria, allo Spielberg. Con il tempo di 1.03.208, record della pista, il giovane monegasco della Ferrari ha preceduto di 0.259 la Mercedes di Lewis Hamilton e di 0.436 la Red Bull di Max Verstappen. Per Leclerc è la seconda pole della carriera. Chiusura amara per Sebastian Vettel. A causa di problemi alla power unit della sua Ferrari, il tedesco non è riuscito a scendere in pista per la Q3 e pertanto domenica 30 giugno partirà in gara dalla decima posizione in griglia.