Quartararo irresistibile. Pole ad Assen, è tris. Petrucci parte settimo

Fabio Quartararo partirà dalla pole position nel Gran Premio di Olanda della MotoGp, ad Assen in Olanda. Con il tempo di 1:32.017, il giovane pilota francese della Yamaha Team Petronas ha preceduto lo spagnolo Maverick Vinales, su Yamaha ufficiale, di 0.140. Terzo tempo per Alex Rins su Suzuki, a 0.441. Quarto tempo per il leader del Mondiale Marc Marquez, su Honda, a +0.714. Quinto un altro spagnolo, Joan Mir, a +1.068. Sesto Cal Crutchlow, su Honda clienti, a +1.211. Settimo posto per Danilo Petrucci su Ducati, migliore degli italiani, a +1.211. Nono Franco Morbidelli su Yamaha Team Petronas, a +1.297. Male Andrea Dovizioso, solo undicesimo con l’altra Ducati ufficiale. Per Quartararo è la terza pole position stagionale, terza prima fila consecutiva per il rookie transalpino. Niente da fare per Valentino Rossi su Yamaha, esclusi dalla lotta per la pole position. Rossi partirà pertanto dalla 14esima posizione nella griglia di partenza nella gara di domani.