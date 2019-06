A tutto Oddo: dalla laurea al matrimonio, passando per gli allenamenti in piazza

Sette giorni difficilmente dimenticabili. Il 7 giugno la firma sul contratto con il Perugia (clicca qui), il 14 il compleanno e il matrimonio. Massimo Oddo (43 anni), fresco allenatore del Grifo, si è sposato con Roberta Petroro (33 anni) ex ballerina di fortunate trasmissioni televisive come “I raccomandati” e “Italia’s got talent”. Entrambi abruzzesi, lui di Città Sant’Angelo e lei di Vasto, hanno pronunciato il fatidico sì nel corso della cerimonia organizzata al ristorante beach club “Lido del Faro” di Punta Carena, nell’isola di Capri. Per Oddo si tratta di seconde nozze. Al matrimonio, oltre ai due figli Davide e Francesco, ai genitori (il papà Franco ha allenato anche in serie A con Reggiana, Salernitana e Venezia) e gli amici, c’era pure Marcello Donatelli prossimo vice allenatore dei grifoni e per l’occasione testimone.