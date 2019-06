Qualificazioni Euro 2020: l'Italia sbanca Atene e vola in testa al girone

Facile. Talmente facile da far sembrare la Grecia un ostacolo davvero troppo semplice da superare. L’Italia di Mancini, molto convincente, chiude i giochi in nove minuti, quelli che bastano per segnare tre reti dal 24’ al 33’. E volare in testa al girone al J delle qualificazioni per l’Europeo 2020.