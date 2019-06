Il Perugia ha scelto il nuovo allenatore: è Oddo. Ha firmato un biennale

Massimo Oddo, 43 anni il prossimo 14 giugno, è il nuovo allenatore del Perugia. Il tecnico abruzzese con il club di Pian di Massiano ha firmato un contratto biennale. Decisivo il colloquio di mercoledì quando ha fatto definitivamente breccia nel presidente Santopadre, vincendo così il duello sull'altro campione del mondo di Berlino 2006, Fabio Grosso.

IL DUELLO

Ex Pescara (una promozione in A tramite i play off), Udinese e Crotone, Oddo riparte dopo due subentri poco fortunati e culminati entrambi con l'esonero. La presentazione è prevista per fine giugno.

di Nicola Uras