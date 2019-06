Favola Cittadella senza lieto fine, in A ci va il Verona. Nel 3-0 c'è pure la firma di Di Carmine

Nessun lieto fine per la favola Cittadella: il sogno serie A si infrange al Bentegodi. Nel massimo campionato italiano ci va il Verona che davanti al proprio pubblico, dopo la sconfitta dell’andata per 0-2, firmano l’impresa vincendo 3-0. Una partita che ha visto il Verona dominare dall’inizio alla fine complice anche un Cittadella timoroso e a cui l’importanza della posta in palio ha forse tolto energie mentali. Nel primo tempo vantaggio di Zaccagni. Nella ripresa è proprio Di Carmine di tacco, complice anche una deviazione, a firmare il raddoppio. Nel frattempo il Cittadella viene punito eccessivamente con due espulsioni e nel finale Laribi cala il tris: è il gol promozione.