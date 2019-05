Di Carmine elimina il Pescara: la finale play off è tra Verona e Cittadella

La finale dei play off di serie B sarà tra il Verona e il Cittadella. Un derby veneto inatteso ma che sarà l’atto finale del campionato cadetto (andata giovedì a Cittadella, ritorno domenica 2 giugno a Verona). Dopo lo 0-0 dell’andata, la sfida dell’Adriatico è intensa e tirata. Bloccata sul pareggio, l’episodio decisivo arriva sul forcing degli ospiti e riguarda due ex grifoni: Scognamiglio (poi espulso) trattiene vistosamente Di Carmine e Abbattista di Molfetta fischia il rigore (76'). Sul dischetto si presenta proprio Di Carmine e realizza il gol qualificazione (due gol in tre partite play off per l’ex bomber biancorosso). Pescara eliminato, Verona avanti (0-1).