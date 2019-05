Play off, il Benevento degli ex grifoni eliminato dal Cittadella: 0-3. Venturato vola in finale

Clamoroso al Vigorito, il Benevento dopo aver vinto 1-2 in trasferta la gara di andata e con due risultati utili su tre viene eliminato dal Cittadella. La squadra di Venturato si impone 0-3 grazie alle reti di Diaw (35'), Panico (44') e Moncini (54') volando in finale play off per la serie A. Delusione enorme per gli ex grifoni Volta, Di Chiara, Bandinelli, Buonaiuto e Bucchi.