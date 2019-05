Per Federico Giunti incredibile retrocessione con la Primavera del Milan

Serviva una vittoria al Milan Primavera allenato da Federico Giunti per evitare l'inferno della retrocessione in Primavera 2, ma in casa della Fiorentina è arrivata la più atroce delle beffe. Dopo il gol di Sala al 12', i rossoneri sono stati raggiunti da Pierozzi al 90' precipitando al penultimo posto e perdendo dunque il posto al sole. Il tifernate ex grifone era stato chiamato dal club rossonero lo scorso 29 dicembre.