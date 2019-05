Pablito va ancora in gol, inaugurata la sua mostra al Cerp: "Tornare a Perugia è un tuffo al cuore"

A distanza di 37 anni dal Mondiale del 1982, Paolo Rossi sa ancora emozionare ed emozionarsi. Lo fa in una veste diversa da quella da calciatore ma anche ieri - nella visita a Perugia e al Perugia per inaugurare l’undicesima tappa della sua mostra ufficiale al Centro espositivo della Rocca Paolina dal titolo “Pablito - Great Italian Emotions” che resterà aperta fino al 30 giugno - è come se avesse fatto gol. Una volta ancora. Non fosse altro per il pieno di entusiasmo, passione ed affetto che ha generato in città la sua presenza.