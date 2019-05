Maledizione play off, Perugia eliminato. Il Verona passa ai supplementari: 4-1

Maledizione play off. Per la settima volta nell’era Santopadre il Grifo non riesce a vincere nella post season e anche questa volta deve abbandonare il sogno di inseguire la serie A. Il Verona vince 4-1 sfruttando la prima occasione da gol con l’ex Di Carmine e la superiorità numerica (dal 64’, rosso a Kouan). Il Perugia invece, come capitato per tutta la stagione, spreca nell’area scaligera e dorme nella propria. Una sconfitta ingenerosa nel punteggio perché il Grifo ha giocato alla pari e a tratti anche meglio del Verona.