Perugia ko su rigore a Foggia: 1-0. Una sola combinazione garantisce i play off

Missione fallita. Il Grifo a Foggia non doveva perdere e invece un rigore segnato da Greco (75', 0-1) mette con tutta probabilità la pietra tombale sulle speranze play off. A meno di un miracolo: la vittoria del Perugia al Curi con la Cremonese e la concomitante sconfitta del Verona, in casa con il Foggia. Chissà. Il Perugia allo Zaccheria non demerita, spreca le sue consuete occasioni in attacco (anche un palo di Verre) e puntualmente paga a caro prezzo la consueta ingenuità difensiva (fallo di Sgarbi in area su Mazzeo). Il film della stagione. Così il Perugia non è più padrone del proprio destino. E nella combinazione che serve per il miracolo la parte più difficile sembra quella biancorossa considerando che i grifoni non vincono da sette partite, faticano a segnare e incasellano la quattordicesima sconfitta del suo campionato.