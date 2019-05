Novellino non è più l'allenatore del Catania: esonerato insieme a Tomassoli

A Walter Alfredo Novellino è risultato fatale il pareggio del suo Catania, in casa, con il Rieti (1-1). Il club siciliano, scivolato in quarta posizione, ha deciso di esonerare il tecnico bandiera del Grifo insieme al collaboratore Simone Tomassoli per far tornare Andrea Sottil. Novellino a Catania ha inanellato, in nove partite, 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.