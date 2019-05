Play off, Perugia con sei punti artefice del proprio destino. E c'è l'ipotesi slittamento

Il pomeriggio dei grifoni incollati a Dazn poteva andare meglio ma anche molto peggio. Perché era fondamentale che la Cremonese non avesse vinto (e ha pareggiato in casa 0-0 con il Brescia già promosso in A) mentre sarebbe stato utilissimo il successo del Verona (crollato a Cittadella 3-0) per essere artefici del proprio destino con 4 punti. Così per centrare aritmeticamente i play off senza aspettare i risultati dagli altri campi, serviranno sempre 6 punti. In questo caso il Perugia, attualmente decimo con 47 punti, riuscirebbe a mettersi dietro almeno Cremonese (scontro diretto al Curi l’11 maggio) e Verona. Ma con un bottino del genere sarebbe possibile risalire addirittura sino alla quinta posizione (se il Pescara pareggia con la Salernitana poi la classifica avulsa premia i biancorossi). Tra questi due estremi ci sono tantissimi scenari anche perché, in attesa delle partite odierne, quasi tutte le rivali sono attese da partite “vere”: lo Spezia, attualmente sesto con 51 punti, va a Lecce che deve vincere per andare in A direttamente; il Cittadella, settimo con 50 punti, va a Palermo che deve vincere per sperare nella A e nel sorpasso al Lecce; il Verona, non con 49 punti, va a Foggia impegnato a salvarsi e centrare i play out. Poi c’è lo scontro diretto tra Cremonese (49) e Perugia (47), mentre tutta da capire come sarà la sfida tra Pescara (52) e Salernitana (gli manca un punto per essere salva).