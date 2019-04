Il Perugia acciuffa un punto fondamentale a La Spezia: 1-1 - IL VIDEO

Un punto d'oro che solo la partita di mercoledì al Curi con il Cittadella dirà se sarà stato fondamentale nella corsa ai play off. Il Perugia strappa l'1-1 in casa dello Spezia e resta in piena corsa per centrare almeno l'ottavo posto che vale la post season.

Nesta rivoluziona il suo Grifo con il 4-4-2, rilancia Moscati e lascia in panchina Verre. I grifoni però faticano a trovare le misure, sbagliano tanto dal punto di vista tecnico, non riescono mai ad arrivare nell'area avversaria senza il collegamento del trequartista. Poi l'ennesimo pasticcio difensivo - scontro tra Sgarbi e Mazzocchi che lancia Gyasi - permette ad Okereke di segnare l'1-0 (39').