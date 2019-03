Biglietti per la finale di Madrid: ecco prezzi e modalità di vendita

I biglietti della finale di UEFA Champions League del 2019 verranno venduti esclusivamente su UEFA.com dalle 14 del 14 marzo alle 14 del 21 marzo. Come sempre ai tifosi e al pubblico neutrale sono destinati la maggior parte dei biglietti della finale che quest’anno si giocherà all’Estadio Metropolitano di Madrid, in Spagna, sabato 1° giugno alle 21.00. Un totale di 38.000 biglietti sui 63.500 complessivi (la capienza dello stadio per la finale) sono a disposizione per l’acquisto da parte dei tifosi e del pubblico generico. Le due squadre che raggiungeranno la finale riceveranno 17.000 tagliandi ciascuno, mentre 4.000 biglietti saranno a disposizione dei tifosi di tutto il mondo attraverso UEFA.com. I rimanenti biglietti saranno assegnati al comitato organizzatore locale, alla UEFA, alle federazioni nazionali, ai partner commerciali, alle emittenti e al programma di corporate hospitality con pacchetti consultabili a breve a questo indirizzo. Per il processo di vendita su UEFA.com, i biglietti non saranno assegnati in ordine di richiesta. In caso di domanda superiore alla disponibilità, verrà effettuata un’estrazione per assegnare i biglietti al termine del periodo di vendita.