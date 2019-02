La seconda vita alla Juve del folignate Spinazzola: ecco anche l'esordio da titolare in campionato

Ne è passata di strada da quando Leonardo Spinazzola, diciassettenne, approdò alla Juventus. Due ottime stagioni con la formazione Primavera dei bianconeri, il successo della Viareggio Cup in cui è premiato miglior giocatore del torneo. E' un'ala destra veloce a cui piace il dribbling. Otto anni dopo, dopo un autentico giro d'Italia di prestiti (Empoli, Lanciano, Siena, Atalanta, Vicenza, Perugia, ancora Atalanta), rieccolo in bianconero il folignate. Nel frattempo è diventato un terzino - grazie all'intuizione di Pierpaolo Bisoli proprio nella stagione con il Grifo - ha indossato la maglia della Nazionale italiana collezionando cinque presenze (LEGGI QUI) e ha superato un brutto infortunio al ginocchio (LEGGI QUI). Sabato, dopo l'esordio in Coppa Italia, è arrivata anche la prima partita da titolare in campionato con la Juventus. E tutta Foligno tifa per Leonardo.

servizio di Nicola Uras