La Juventus rimontata allo Stadium dal Parma: 3-3 al 93'

Clamoroso passo falso della Juventus che, in vantaggio, si fa riprendere allo Stadium dal Parma. Decisivo Gervinho al 93’. Così il Napoli accorcia e torna a -9 dal primato. Allegri “paga” la scelta di applicare un turn over massiccio in difesa (dentro Perin, Caceres e Spinazzola) e nonostante la doppietta di Ronaldo (17 gol complessivi) e il doppio vantaggio in due occasioni, ha buttato al vento una partita praticamente vinta. Bravo il Parma a crederci sino alla fine grazie anche all’ennesima partita super di Gervinho arrivato a quota 8 reti e autentico cavallo pazzo indomabile sugli spazi. Eliminata dalla Coppa Italia, fermata in casa in campionato, sei gol al passivo nelle ultime due partite, giocatori cardine infortunati: no, non è un bel momento per i bianconeri. Parlare di crisi forse è troppo ma sicuramente il momento è delicato considerando che tra poco meno di tre settimana suonerà la musichetta della Champions League per la sfida con l’Atletico Madrid. Bianconeri avanti con Ronaldo e Rugani, poi il gol di Barillà, ancora Ronaldo e infine doppietta di Gervinho con responsabilità difensive dei bianconeri